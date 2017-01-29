Harmancı, Köşklüçiftlik ve Kumsal sakinleriyle trafiğe çözümü görüştü

Osmanpaşa Caddesi ve Mehmet Akif Caddesi’nde yer alan alışveriş ve eğlence mekânlarının artışı ile oluşan yoğun trafik ve park yeri ihtiyacı konusunda bir dizi çözüm önerisi üreten Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), bu caddelerin en çok etkilediği Köşklüçiftlik ve Kumsal bölgesi sakinlerinin görüş ve önerilerini almak üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

BAŞKAN HARMANCI SLAYT EŞLİĞİNDE KONUŞTU

LTB’den verilen bilgiye göre, Şht. Tuncer İlkokulu’nun toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya katılan yurttaşlar ilk olarak LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın slâyt gösterimi ile desteklenen konuşmasını dinledi.

Başkan Harmancı, demokratik katılıma önem veren bir anlayışları olduğunu, bu sebeple de Dereboyu’nda yer alan trafik sıkışıklığı konusunda ürettikleri çözüm önerilerini önce bölge sakinleri ile paylaşmak istediklerini aktardı.

“OLUMLU-OLUMSUZ TÜM DÜŞÜNCELER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Detaylı bir inceleme ve araştırmanın ardından bir takım önlemler geliştirdiklerini, bunların uygulanabilir olup olmadığı konusunda çeşitli uzmanlardan aldıkları görüşler yanında, bölgede ikamet eden ve konunun birebir içerisinde bulunan vatandaşların olumlu ve olumsuz tüm düşüncelerini dinlemek istediklerini belirten Harmancı, bu alanda uygulama aşamasına getirdikleri çalışmaları aktardı.

ÖNERİLER LTB YOL VE TRAFİK KOMİSYONU’NDA DEĞERLENDİRİLECEK

Bölgede ikamet eden yurttaşların ilgili konudaki görüş ve önerileri, yapılacak ilk Yol ve Trafik Komisyonu toplantısında değerlendirecek.

Görüş ve önerilerin de değerlendirilmesiyle LTB Yol ve Trafik Komisyonu’nda onaylanacak trafik düzenlemesine yönelik çalışma, Belediye Meclisi’nin onayından sonra uygulamaya geçirilebilecek.