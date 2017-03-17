Harmancı, öğrencilerle birlikte fidan dikti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu (ŞHRO) ve Orman Dairesi, Dumlupınar Bölgesi’nde fidan dikimi gerçekleştirdi.

LTB basın biriminden yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Müdürü Salih Emral, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, 6 dönümlük yeşil alana 200 adet fidan dikildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Müdürü Salih Emral’ın okulun kurumsallaşması adına ciddi çaba sarf ettiğini belirterek, belediye olarak bir yeşil alanı daha ağaçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Yeşil alanların ağaçlandırılması ile ilgili çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Harmancı, “Dumlupınar Bölgesi’nde yer alan bu nezih alanın öğrenci ve öğretmenleri tarafından yetişmiş fidanlar ile kaplanması hem mahalleye güzel bir doku katacak hem de okul ile Şehit Hüseyin Ruso’nun adının bir kez daha yaşatılmasına katkı sağlamış olacaktır” dedi.

ŞHRO Müdürü Salih Emral da etkinliğin, okulun 50. kuruluş yılı kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, katkı koyanlara teşekkür etti.

Emral, öğrencilerin fidanları dikmekle kalmayacağını, ilerleyen süreçte bakımlarını da üstleneceklerini söyledi.