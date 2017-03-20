Harmancı: "Su, artık 6 liradan düşük olacak"

Özge Kizir

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa halkına su fiyatı konusunda müjde verdi. Şuanda bir çalışma yapıldığına dikkat çeken Harmancı; Suda tek fiyat sunacağınız. Artık 6 liradan düşük olacak. Bu 5,5 yada 5,4 olabilir ama 6’dan düşük olacağı kesindir” dedi.

Kartal Harman’ın sunup yönettiği ‘Ayaküstü 1 Saat’ programının konuğu Lefkoşa Türk Belediye (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı oldu.

Surlariçi’nde tehlike arz eden yıkık evler konusunda değerlendirmede bulunan Harmancı, “Bu çoklu çalıştırmayı gerektiren bir meseledir. Bununla ilgili mühür işlemini yapabiliyoruz. Binaya ilişkin yaptırım gücünde ciddi sıkıntılar vardır. Bundan 2-3 ay önce çok yağmurlu bir gece bir evimiz yağmurdan dolayı talan oldu. Yan taraftaki duvarı yıkmamız gerekiyordu. Mal sahibi izin verdi. Müzakere Dairesi’nden onay gelmiyor. Biz de mal sahibinin gözetiminde molozu aldık. Burada sorun bizdeyse eski eserler bizi denetlesin” şeklinde konuştu.

“Mal sahibinden izinsiz ne yapılması gerekiyor?”

Harmancı, sözlerine şöyle devam etti: “Mal sahibinden izinsiz ne yapılması gerekiyor? İnsanların evinin boyasına biz karışamayız. Asfalt dökümünde o sokağı tamamlayacağız. Polis ve zabıtalarımız ilgili bir çok çalışma yürütüyoruz. Paldır küldür bir yerlere girebilecek değiliz. Bu devlet anayasasında bunu yazmışsa bu olmak zorundadır. İnsanlarımızın da hak sahipliği noktasına saygı duymamız gerekiyor.”

“Artık 6 liradan düşük olacak”

Su ücretlerini değerlendiren Harmancı, “bizim 3 kademeli bir sistemimiz vardır. Bunlar birbiri ile bağlantılıdır. Sadece 1 ton 7 liradan hesaplanıyor. Şuan bu konuda çalışma yapılıyor. Tek fiyat sunacağınız. Artık 6 liradan düşük olacak. Bu 5,5 yada 5,4 olabilir ama 6’dan düşük olacağı kesindir” dedi.

“Ben kötü anılmayacak bir belediye başkanı olacağım”

Belediye’nin asfaltlama çalışmalarından da söz eden Harmancı, şöyle konuştu: “1 milyonluk asfalt ihalemiz tamamlanacak. Bazı caddelerde bütünlüklü bir proje alarak halletmeye çalışıyoruz. Ben kötü anılmayacak bir belediye başkanı olacağım. Bize yakıştıramayacakları çok şey vardır. 2018 Haziran’da banka borçsuz bir seçime gireceğiz. Artık istediği krediyi kullanabilecek. Bununla beraber parça parça çıktığımız 1 milyon TL’lik bir kanalizasyon ihalemiz vardır. Artık bazı çalışmalara daha iyi çıkabileceğiz.”

“Dereboyu trafiğe kapatılamaz ama tek yön olarak işletilebilir”

Dereboyu’nun trafiğe kapatılamaz olduğunu belirten Harmancı, “Dereboyu trafiğe katılamaz ama tek yön olarak işletilebilir. Bir yerden girecek bir yerden çıkacak. Fakat bunu yapabilmemiz için çalışma yapmamız ve alternatif yolu tamamlamamız gerekir. Asker bu yol içerisinde kalan kendi içerisinde kalan bölgenin iyileşmesini ister. TC ile yapılan iş birliği olumlu sonuçlanırsa yapılmamasında hiçbir neden yoktur” ifadesini kullandı.

“Bir mekan şehir planlamadan izin almışsa bunda yapabilecek çokta bir şey yoktur”

Park sorunu konusunda değerlendirmede bulunan Harmancı, “Bir mekan şehir planlamadan izin almışsa bunda yapabilecek çokta bir şey yoktur. Biz 2 buçuk seneden beri görevdeyiz. İzin bundan önce alınmışsa pek bir şey yapamıyoruz” dedi.

“Nisan ayı içerisinde online ödemeler başlayacak”

Online ödemelerin başlayacağı müjdesini veren Harmancı, “Çalışmalarımızla son aşamaya geldik. Kooperatif Bankası işbirliği hazırlandı. Nisan ayı içerisinde online ödemeler başlayacak” şeklinde konuştu.