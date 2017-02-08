Harmancı’dan zam iddialarına tepkili yanıt

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı bir gazetede yer alan habere sosyal medyadan tepki gösterdi. Harmancı “bizim muhetemel zam yapacağımız üzerine yayılan senaryolar gerçek dışıdır, yalandır ve iftiradır. Son kez söylüyorum Lefkoşa Türk Belediyesi hiç bir vergisini artırmayacaktır.” dedi.

İŞTE HARMANCI’NIN O AÇIKLAMASI:

Bugün yine bir gazetede bizim kanalizasyona yüzde 60 zam yapacağımız bir yurttaş tarafından konuşuluyormuş manşeti vardı ayrıca 3 gündür var olan kanalizasyon taşmasına olan duyarsızlığımız. Ö nce konunun dün belediyeye bildirildiğini ve arkadaşlarımızın akşam üstü olayı çözdüğünü belirteyim. Hatlar açılmış durumdadır. Net söylüyorum:

BİZ HİÇBİR VERGİYE ZAM YAPMAYACAĞIZ. ZAMI YAPAN ÜSKÜDARI GEÇTİ DEVLET harçları ZAMLANDI,ELEKTRİK fiyatları zamlandı PETROL fiyatları zamlandı, bunlara Zam oldu, bizim muhetemel zam yapacağımız üzerine yayılan senaryolar gerçek dışıdır, yalandır ve iftiradır. Son kez söylüyorum Lefkoşa Türk Belediyesi hiç bir vergisini artırmayacaktır.