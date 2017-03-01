Hasan Çakmak’ın yeni kitabı çıktı

Seyahatname denemesi olarak okuyucuya sunulan kitap, Sahil Yayınları tarafından 1 Mart tarihinde satışa sunuldu.

Kitapta, yazar Hasan Çakmak’ın yazdığı kitaplardan dolayı davet alarak gittiği 50 ülke arasından seçilmiş olan 10 ülke 10 şehri anlatıyor…

180 Sayfa olarak okuyucuya sunulan kitapta, Küba/Havana, Fransa/Paris, Birleşik Arab Emirlikleri/Abu Dhabi, İngiltere/Londra, Belçika/Brüksel, Azerbaycan/Bakü, Bulgaristan/Varna, İskoçya/Edinburgh, Almanya/Stuttgart ve Venezüela/Karakas hakkındaki Hasan Çakmak’ın izlenimleri anlatılıyor…

Hasan Çakmak’ın gezi notları şeklindeki izlenimleri daha önce özet olarak Türkiye Tiyatro Gazetesi’nde yayınlanmış ve ilgi gören yazılara yenileri de eklenerek, geliştirilip kitap haline getirilmesinin ilk adımı atılmıştı.

Gazeteci-yazar Hasan Çakmak’ın 13. Kitabı olarak okuyucuya sunulan kitabın kapak fotoğrafı Emine Ülkerim tarafından fotoğraflanırken, düzeltmeleri Can Sözer tarafından yapıldı.

Genel Yayın Yönetmenliği’ni Gonca Aydemir’in üstlendiği “İnsanın Hayalleri Olmalı” isimli kitabın önsözünü Türkiye Tiyatro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nazif Uslu kaleme aldı.

“İnsanın Hayalleri Olmalı” olmalı isimli kitap Türkiye’de, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Eskişehir’de okuyu ile bulurken, Türkiye ve Kıbrıs’ın dahil olduğu 10 ülkede satışa çıkıyor.

Hasan Çakmak’ın yeni kitabı “İnsanın Hayalleri Olmalı” Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Azerbaycan, Bulgaristan, İskoçya, Venezüela, Türkiye ve Kıbrıs’ta toplam 10 ülkede okuyucunun beğenisine sunuluyor.

Kitabın Kuzey Kıbrıs’taki dağıtımı Türkiye Öztepe Yayıncılık aracılığı ile Deniz Plaza şubelerinde yapılacak.

Yazar, bu kitabı dünyanın her yerinde ayrımcılığın ortadan kalması için mücadele verenlere armağan ediyor.

Gazeteci-yazar Hasan Çakmak’ın son çalışması “İnsanın Hayalleri Olmalı” kitabının giriş bölümü şöyle:

“İnsanın hayalleri olmalı...

Mesela Küba’ya gitmek gibi…

Kendimi bildim bileli zulmedenlere karşı mücadele veriyorum…

Artık bu mücadelenin ne zaman başladığını hatırlamıyorum bile.

Kolay değil benim ülkem gibi bir coğrafyada yaşamak…

Bazen cennet gibidir Kıbrıs…

Güneşine, denizine, kumuna doyum olmaz…

Ama gerçekler hatta acı gerçekler, bizim coğrafyada sürekli yüzünüze çarpıyor bir tokat gibi…

Kişi başına kaç ajan düşer benim ülkemde, artık ben de bilmiyorum…

Egemen güçlerin iktidar savaşlarını sürdürdüğü merkezdir benim ülkem, canım Kıbrıs’ım…

Bu yüzden hep mücadele ile geçmiştir benim insanımın hayatı…

Önce İngiliz’e karşı savaşmış, sonra Rum’a karşı direnmiş, şimdiyse düşmanın kim, dostun kim? olduğu belirsiz bir savaş içerisindeyiz…

Kim, kime karşı savaşıyor belli bile değil benim ülkemde…

En büyük marifetse bu şartlarda ayakta durabilmek…

Mücadele ile geçen hayatlar…

Hatta babadan oğula miras bırakılan mücadele…”