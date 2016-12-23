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  3. Haspolat'ta büyük elektrik vurgunu!
Haspolat'ta büyük elektrik vurgunu!

Haspolat'ta büyük elektrik vurgunu!

Polis Haspolat’ta bir evde kaçak elektrik kullanıldığını tespit etti.

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Verilen bilgiye göre, dün Haspolat’ta F.T.’ye (E-35) ait evde gerçekleşen kontrolde 4 bin 536 TL tutarında akım hırsızlığı yapıldığı tespit edildi. F.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin, Gazimağusa’da gümrüksüz mal ithali ve tasarrufuyla ilgili yürüttüğü soruşturmada olayla bağlantısı tespit edilen F.İ.’nin (E-23) dün tutuklandığı belirtildi.

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