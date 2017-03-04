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Haspolat'ta hırsızlık

Haspolat'ta hırsızlık

Haspolat'ta Papatya Sokak üzerinde bulunan Muhammed Farid’in ikamet ettiği evin penceresi, M.H.(E-33) tarafından açılarak içeriye girildi ve 2 bin 100 TL nakit para çalındı.

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Haspolat'ta Papatya Sokak üzerinde bulunan Muhammed Farid’in ikamet ettiği evin  penceresi, M.H.(E-33) tarafından açılarak içeriye girildi ve 2 bin 100 TL nakit para çalındı. Zanlı tutuklandı.

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