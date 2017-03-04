Haspolat'ta hırsızlık
Haspolat'ta Papatya Sokak üzerinde bulunan Muhammed Farid’in ikamet ettiği evin penceresi, M.H.(E-33) tarafından açılarak içeriye girildi ve 2 bin 100 TL nakit para çalındı.
A+A-
Haspolat'ta Papatya Sokak üzerinde bulunan Muhammed Farid’in ikamet ettiği evin penceresi, M.H.(E-33) tarafından açılarak içeriye girildi ve 2 bin 100 TL nakit para çalındı. Zanlı tutuklandı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.