Hastanede kuyruk çilesi

Duygu Alan

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde polikliniklerde sıra numarası çilesi bir türlü bitmedi.

Ülkenin her bölgesinden her gün onlarca vatandaşın sağlık hizmeti alabilmek için gittiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi polikliniklerinde her sabah uzun kuyruklar oluşuyor.

Poliklinikte günde ortalama 20 hasta muayene ediliyor. Vatandaşlar da sıra numarası alabilmek için sabah saat 05.00’ten itibaren poliklinik önünü dolduruyor. Çoluk çoçuk, genç yaşlı onlarca insan karanlığın içerisinde üstelikte dondurucu soğukta kapıların açılmasını bekliyor.

Poliklinik kapısı saat 07.15 sıralarında açılıyor, hastalar önce kayıt için sıra numarası alıyor. Kayıt işlemlerini yapan memur ise 8.30’da mesaiye başlıyor.

Kayıt işlemi gerçekleşiyor, ancak vatandaş yine bekliyor, çünkü doktor poliklinik hizmetine 09.00-09.30 saatleri arasında başlıyor.

Burhan Nalbantoğlu Hastanesi polikliniklerinde yıllardır uygulanan bu sistem, vatandaşları helak ediyor.

Trenyolu Polikliniği de zincire katıldı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde hasta yoğunluğunu azaltmak amacı ile hizmete açılan Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Trenyolu Polikliniği’nde de sıra numarası işkencesi başladı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde uygulanan sistemin aynısı Trenyolu Polikliniği’nde de uygulanıyor.

Hasta sabah saat 05.00’te polikliniğe gidiyor ve kapı önündeki banklarda sıra numarası almak için 2 saat 15 dakika bekliyor.

Sıra numarası veren memur saat 07.15’te mesaiye başlıyor, saat 08.00.08.30 arasında da kayıt işlemi gerçekleştiriliyor.

Trenyolu Polikliniği’nde hekimler, saat 09.00-09.30 gibi mesaiye başlıyor.

Sigortalıdan da para alınıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde polikliniklerinde de Trenyolu Polikliniği’nde de her hastadan 5 Türk Lirası “kayıt ücreti” talep ediliyor.

Yani vatandaş, sağlık hizmeti alabilmek için hem aylık maaşından Sosyal Sigortalar Dairesi’ne prim ödüyor hem de muayene kayıt sırasında 5 Türk Lirası “kayıt ücreti” ödemek zorunda kalıyor.

Vatandaş hükümeti topa tuttu

Yaşlısından gencine, bedensel engellisinden küçücük çocuklara kadar Sosyal Sigortalılar ve dar gelirli de dahil olmak üzere onlarca kişi, dün yine sabahın erken saatinde hastalığına derman bulmak için Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yolunu tutarken Surlariçi’nde, Küçük Kaymaklı’da ikamet eden onlarca vatandaş da Trenyolu Polikliniği’ne gitti.

Vatandaşlar her iki poliklinikte de önce kapı önünde üstelik de buz gibi havada ve de karanlıkta saatlerce bekledi, sonra da sıra numarası almak için kuyruklarda helak oldu. Vatandaş, yıllardır olduğu gibi dün de mevcut sistemden ötürü hükümet yetkililerine isyan etti.

Vatandaşlar, “Yıllardır sıra numarası kabusu bitmedi. Hastanelere şifa bulmak için gidiyoruz, iyice hasta olup çıkıyoruz. Mevcut rahatsızlığımız yetmezmiş gibi bir de stres yükleniyoruz” diye sitem etti.

Kayıt sırasında 5 TL “kayıt ücreti” istenmesini de eleştiren vatandaşlar, “Eğer ekstra para ödeyeceksem sigortalı olmamın ne önemi var. Hükümet, harcamalarını vatandaşın cebinden alarak mı karşılamayı planlıyor?” diye konuştu.