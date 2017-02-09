Sağlık Bakanlığı’nın projelendirdiği Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 1 Ocak’ta başlayan park yeri düzenleme çalışması tamamlandı.

Hastanenin ön cephesindeki park yerinde yapılan yeni düzenleme ile araç park kapasitesi 230’dan 300’e çıkarıldı.

Park yerinin zemini yeniden asfaltlandı ve araç parklarını yönlendirici çizgiler çizildi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yönetiminin büyük emek verdiği ve ciddi paralar harcanarak hayata geçirilen park yeri düzenleme projesi, çok sayıda insanın takdirini kazanırken bazı duyarsız sürücüler, verilen hizmetin değerinin hala farkına varamadı.

Hatalı park ciddi tepki gördü

Hatalı parkları ile hem park yerinin araç park kapasitesini aşağı düşüren hem de bir başka sürücünün park hakkını ele alan duyarsız sürücüler, ciddi tepki aldı.

Havadis’e konuşan bazı vatandaşlar, halkın hizmetine ücretsiz olarak sunulan oto park hizmetinin doğru kullanılmasını istedi, “Kamu alanlarının doğru kullanımının bir insanlık görevinden ziyade kültür olduğunu söyledi.

Vatandaşlar, “Kültürümüze yakışanı yapalım, insan olarak bir diğer insana saygı duyalım, oto parkları lütfen doğru kullanalım” çağrısında bulundu.

Hastane yönetimi de rahatsız

Hatalı park, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yönetimini de rahatsız etti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yönetiminden yapılan açıklamada, büyük emekler ve para harcanarak hayata geçirilen ve halkın hizmetine sunulan oto parkın doğru kullanılmamasından hastane yönetimi olarak rahatsızlık ve üzüntü duydukları belirtildi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yönetimi, açıklamasında sürücüleri oto parkları daha doğru kullanmaları konusunda uyardı.