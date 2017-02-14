Hatay'da çatışma: 1 şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada "Hatay Amanos Dağları’nda 14 Şubat 2017 tarihinde PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışma esnasında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.

Hatay Valisi Erdal Ata da, Amanos Dağları'nın Dörtyol ilçesinin üzerindeki bölgede jandarma ekiplerinin PKK'ya yönelik operasyon yaptığını söyledi. Operasyonda çıkan çatışmada bir uzman çavuşun şehit olduğunu ifade eden Vali Ata, "Birkaç aydır gözetleme keşif faaliyetleri yapılıyordu ama ilk defa sıcak temas sağlandı. Şu anda çatışma devam ediyor. Aldığımız bilgi şehidimiz olduğu yönünde" dedi.

Kaynak: AA