Hatay'da kaçakçılık yaptı, ceza aldı, KKTC'ye kaçtı

Devrim Demir

Türkiye’nin Hatay ilinde, mazot ve sigara kaçakçılığı suçundan 6 yıl hapse mahkûm edilen ve Açık Cezaevi’nde cezasını çekerken bir haftalık şartlı iznini kullandığı sırada KKTC’ye başkasının kimliğiyle kaçan Metin Çevik, ihbar üzerine Lefkoşa’da yakalandı.

1 Temmuz 2016 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan İlyas Güç adına olan Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı üzerine kendi resmini yapıştırarak giriş yaptığı tespit edilen Çevik aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlı Metin Çevik, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının işlediği suçların ciddiyetine dikkati çekerek davaları görüşülünceye kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

İhbar üzerine tutuklandı

Girne Adli Şube Amirliği’nde görevli Metin Zeytincioğlu, zanlı Metin Çevik’in, “Sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme”, “sahte davranışla kayı temini” ve “başkasının kimliğine bürünme” suçlarından tutuklandığını söyledi. Zeytincioğlu, Çevik’in Türkiye’de hükümlü tutuklu olduğu yarı açık cezaevindeyken, 1 hafta şartlı izni kullandığı sırada yine Türkiye’den temin ettiği İlyas Güç adına ıstar olunan TC nüfus cüzdanının üzerine kendi resmini yapıştırdığını kaydetti.

11 Temmuz 2016 tarihinde, Girne Turizm Limanı’ndan, zanlının giriş yaptığını anlatan Zeytincioğlu, görevli muhaceret polisine konu nüfus cüzdanını ibraz ederek başkasının kimliğine büründüğünü ve sahte davranışla kayıt temin ederek KKTC’ye giriş yaptığını belitti.

Zeytincioğlu, zanlının önceki gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını ve ilk sorgusunda suçunu itiraf edip gönüllü ifade verdiğini dile getirdi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.