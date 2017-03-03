Hava, ılık, nemli ve parçalı bulutlu olacak

Meteoroloji Dairesi, 4-10 Mart tarihleri arasında ılık ve nemli hava kütlesi etkisi altında kalacak havanın, parçalı bulutlu geçeceğini beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığı; iç kesim ve sahillerde 21-24 ºC dolaylarında, rüzgar ise hafif ve orta kuvvette esecek.