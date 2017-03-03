Hava, ılık, nemli ve parçalı bulutlu olacak
Meteoroloji Dairesi, 4-10 Mart tarihleri arasında ılık ve nemli hava kütlesi etkisi altında kalacak havanın, parçalı bulutlu geçeceğini beklendiğini bildirdi.
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Meteoroloji Dairesi, 4-10 Mart tarihleri arasında ılık ve nemli hava kütlesi etkisi altında kalacak havanın, parçalı bulutlu geçeceğini beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığı; iç kesim ve sahillerde 21-24 ºC dolaylarında, rüzgar ise hafif ve orta kuvvette esecek.
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