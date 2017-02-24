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Hava sıcaklığı 21 dereceye kadar yükselecek

Hava sıcaklığı 21 dereceye kadar yükselecek

Meteoroloji Dairesi, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 18-21derece dolaylarında olacağını duyurdu.

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Meteoroloji Dairesi, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 18-21derece dolaylarında olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 25 Şubat-3 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk günü yüksek basınç, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre hava genellikle az, zaman zaman parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar; genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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