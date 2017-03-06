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Hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkacak

Hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkacak.

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Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkacak.

Rapora göre bölge genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında ılık, ikinci yarısında ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında 22 - 25 derece, ikinci yarısında ise 18- 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, yarın kuzey ve batı, diğer günlerde kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette perşembe ve cuma günleri zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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