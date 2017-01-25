Hava sıcaklığı 7 derece birden düşecek!

KKTC’de yarın ve cuma günü yağmur; cuma gününden itibaren ise hava sıcaklığının yaklaşık 7 derece düşmesi ve aynı gün (cuma) dağlık kesimlere kar yağması da bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Ocak – 1 Şubat tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen süre içerisinde KKTC, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü soğuk, diğer günlerde ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre yarın parçalı bulutlu zamanla sağanak yağmurlu; cuma günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, öğleden sonra dağlık kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı; cumartesi günü parçalı zamanla az bulutlu ( sabah saatleri yer yer don olayı görülecek); pazar günü parçalı ve az bulutlu, (sabah saatleri yer yer don olayı görülecek); pazartesi, salı ve çarşamba günleri ise parçalı çok bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk günü 14 – 17; diğer günlerde ise 7 - 10 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise periyodun ilk günü Güney ve Batı, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli ve kısa süre fırtınamsı olarak esecek.