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Hava sıcaklığı artacak

Hava sıcaklığı artacak

Havanın hafta boyunca parçalı bulutlu olması beklenirken, hava sıcaklığı da artacak.

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Havanın hafta boyunca parçalı bulutlu olması beklenirken, hava sıcaklığı da artacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 17 - 20 dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, Salı ve Çarşamba günleri ise kuvvetli olarak esecek.

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