Hava sıcaklığı artacak
Havanın hafta boyunca parçalı bulutlu olması beklenirken, hava sıcaklığı da artacak.
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Havanın hafta boyunca parçalı bulutlu olması beklenirken, hava sıcaklığı da artacak.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 17 - 20 dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, Salı ve Çarşamba günleri ise kuvvetli olarak esecek.
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