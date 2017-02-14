Havadis'in 8’inci yıl gururu

Havadis Gazetesi’nin 8’inci kuruluş yıldönümü Lefkoşa Bedesten’de, geniş bir katılımla kutlandı. Tüm konuşmalarda, Havadis’in Kıbrıs Türk basınındaki önemine vurgu yapıldı

8’İNCİ KEZ

Havadis Medya Grubu içerisinde, Havadis Gazetesi’nin kuruluş yıldönümü kutlama geleneği devam etti. Havadis Gazetesi’nin kuruluşundan itibaren hızla büyüyen Havadis ailesi bünyesinde, 6200 havadis Haber paketi, www.havadiskibris.com internet sitesi, 107.8 Radyo Havadis, Haftalık ücretsiz POLI Dergisi ve WEB üzerinden yayın hayatına başlayan Havadis TV bulunuyor

HAYALİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Gecede konuşan Havadis Gazetesi Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün, “gazetecilerin gazetesi” hayali ile yola çıktıklarını ve geride kalan 8 yılda büyük bir hayalin gerçek olduğunu söyledi. Düzgün, her koşulda Havadis ailesinin ülke demokrasisine sahip çıkmaya devam edeceğini vurguladı

HAVADİS’E TEŞEKKÜR

Gecede konuşan Meclis Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, her koşulda demokrasiye sahip çıkan ve çok sesliliğe katkı sağlayan Havadis Gazetesi’ne ve emek verenlere teşekkür etti. Geceye, Havadis okurları, sendikacılar ve ülke siyaseti yanında Güney Kıbrıs’tan da çok sayıda politikacı katıldı