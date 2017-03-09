Havai fişek dolu konteyneri ateşe verdiler

Paralimni’de salı gece yarısı sıralarında içerisinde havai fişek bulunan bir konteynırın kundaklandığı haber verildi.

Yangın sırasında konteynır içerisindeki havai fişeklerin bir kısmının tutuşmaya başlaması üzerine bölgenin halkın erişimine kapatıldığını belirten Alithia gazetesi, itfaiye ekiplerinin bir süre sonra yangını söndürmeye başladığını belirtti.

Habere göre olayla ilgili 74 yaşındaki konteynır sahibi ve 48 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.