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Havanın ve denizin tadını çıkardılar

Havanın ve denizin tadını çıkardılar

Girne’de yerli ve yabancı turistler Pazar gününde sahile akın etti.

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Ömer Çağlar

Girne’de yerli ve yabancı turistler hafta sonu olmasının da etkisiyle sahile ve kordona akın etti. Denizin ve ılıman havanın tadını çıkaran turistlerin yanı sıra yerli halk da hem balık tuttu hem de çocuklarıyla birlikte parklar da eğlendi.

Esnafın yüzü güldü

Girne’deki dükkânlardan alışveriş de yapan turistler, bölge esnafının da yüzünü güldürdü.  Cafeler de diğer dükkanlardaki yoğunluk da böylelikle göze çarptı. 

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