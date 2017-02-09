Hayali davalar, hayali insanlar

Suna Erden

Girne’de M.K isimli bir avukatın imzasını sahteleyerek onun adına 3 kişiye dava açtıkları ve bu yolla para temin ettikleri gerekçesi ile tutuklu bulunan zanlı avukatlar Süleyman Kurtuluş ile Ferhat Kurtarıcıoğulları dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturmayı yapan Girne Adli Şube’de görevli polis zanlılar hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini ancak tüm tanıklara ulaşılıp ifade alındığı için etki etme olasılıklarının kalmadığını açıkladı.

HAYALİ DAVALAR, HAYALİ İNSANLAR

Polis, yapılan soruşturmada zanlıları suça bağlayacak 5 kişinin ve 15 görgü tanığından ifadesinin alındığını dile getirdi. Polis, zanlıların telefonları ile ilgili data incelemesi sonuçlarının ise henüz çıkmadığını açıkladı. Polis, soruşturmada toplam 5 adet suç unsuru oluşturan dosya elde edildiğini, 2 dosyada adı geçen şahısların açılan davalardan haberi olmadığını, bir dosyada ismi geçen şahsın ise hiç var olmadığını, nüfus dairesinde yapılan araştırmada da böyle bir kişinin kaydına rastlanmadığını dile getirdi. Polis, zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini belirterek teminata bağlanmalarını talep etti.

TEMİNAT ALTINDA SERBEST

Mahkeme, 3 bin TL nakit teminat yatırmaları, her zanlı için ikişer kefilin 150’er bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlıların 300’er bin TL şahsi kefalet senedine imza atmaları şartları ile zanlıların tutuksuz yargılanmasına emir verildi. Zanlıların yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışlarının yasaklanması ve haftada bir gün polise giderek imza atmaları da teminat şartı olarak belirlendi.

SUÇ İSPATLANIRSA MESLEKLERİNİ YAPAMAYACAKLAR

Zanlılar ileride “sahte adli evrak düzenleme, sahte evrakı tedavüle sürme, sahtekarlıkla kayıt temini, sahtekarlıkla para temini ve başkasının kimliğine bürünme” suçlarından dolayı yargılanacak. Suçları kesinleşirse barodan atılacak ve avukatlık yapamayacak.