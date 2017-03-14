Hayalleri süsleyen iPhone 8 konsepti!

Apple'ın, Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte iPhone 7s ve iPhone 7s Plus modellerinin yanında 10. yıla özel iPhone 8 modelini tanıtması bekleniyor. iPhone Edition olarak da isimlendirilmesi muhtemel olan bu iPhone için tasarımcılar şimdiden hayallerindeki iPhone'un konseptlerini yayınlamaya başladı.

Tasarımcı Vianney le Masne, son dönemde gördüğümüz FullVision veya Infinity Display olarak adlandırılan 18:9 oranında geniş bir görüntüleme alanı sunan ekrana iPhone 8 konseptinde yer veriyor. Siyah tema seçeneğinin eklendiği iPhone 8 konsepti, minimalist iOS tasarımı ile dikkat çekiyor.