Hayallerinizin otomobili Yeni E-Coupe karşınızda...

Heyecanla beklenen Yeni Mercedes E-Serisi Coupe 18 Mart Cumartesi, Avrupa resmi lansmanı ile aynı anda Kombos otomotiv Lefkoşa showroomda basın lansmanı gerçekleştirildi.

Basın mensupları ve Mercedes Kombos satış ekibi ile birlikte yapılan kahvaltı ardından, ürün planlama müdürü Tutku Kombos Yeni E-Coupe ile ilgili yenilikleri aktardı.

Tutku Kombos E-Coupe ile ilgili konuşmasında;

Mercedes’in 1968’de başlayan orta segment sportif coupe tasarımlı araçlarının 7. Nesli olan yeni E Coupe, heyecan verici dizaynı ile duyumsal netlik örneği olarak bugün siz sevgili misafirlerimizle buluşuyor.

1 dizel ve 3 benzin motor seçeneğiyle piyasaya sunulan E Coupe’nin, 2 opak, 7si metalik olmak üzere toplam 9 farklı renk seçeneği bulunuyor.

Dizelde tek seçenek olan E220d 195 HP güç üreten 2,0 lt'lik dört silindirli turbo dizel motora yer veriliyor.

Benzinli cephesinde ise; dört silindirli turbo beslemeli motor kullanılan E200'de 181 HP ve

E400 4Matic versiyonunda yer alan altı silindirli turbo beslemeli benzinli motor ise 328 HP güç üretiyor.

Ayrıcalıklı dizaynı, B sütunu olmayan açılabilen arka camlar E Coupeyi hem E Serisi salondan hem de diğer rakiplerinden ayrıştırıyor.

Halefinden 123 mm uzun, 74 mm daha geniş ve tamamıyla yeniden tasarlanan 113mm daha uzun bir platforma sahip.

Dışta saf formu ve atletik kaslarıyla dikkat çeken araç, içte eşsiz türbin görünümlü klima çıkışları ,Wrap around effect dediğimiz dizaynı , bütünsel sportif koltukları ve 46 mm daha geniş arka hacmiyle konforu üst seviyelere taşıyor.

Sürüşte standard olarak gelen alçaltılmış süspansiyon ve S+ modunda artırılmış sportifliğiyle salon versiyonundan ayrılıyor.

Aracımıza güvenlik yönünden baktığımızda sürücünün işini kolaylaştırıp yaşamını korumaya yönelik aktif şerit takip, aktif kör nokta gibi özellikleri içeren driving assistance package plusı opsiyonel olarak alabileceğimizi görüyoruz. Ayrıca kaza durumunda aracı ve sürücüyü kazaya hazırlayan ve e coupenin hiçbir rakibinde olmayan PRE-SAFE özelliklerinin de opsiyonel olarak sunulduğunu görüyoruz.

E Coupeyle birlikte piyasaya sunulan Mercedes CONNECT ME’nin 2.Versiyonunda konsiyarj ve oto park seçenekleri yine E-Coupenin yeni teknolojileri arasında yer almakta.

Yeni E-Serisi Coupe'nin 18 Mart Cumartesi resmi lansmanı’nın ardından Kombos Otomotiv’de satışa sunuldu.