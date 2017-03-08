“Hayata Dokunan Kadınlar” başlıklı söyleşi ve çay partisi düzenlendi

Demokrat Parti (DP) Kadın Örgütü, “Hayata Dokunan Kadınlar” başlıklı söyleşi ve çay partisi düzenledi.

Lefkoşa Merit Otel’de dün gerçekleşen etkinliğe, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve eşi Müge Denktaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve eşi Çiğdem Ataoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın eşi Beyhan Berova, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, DP Kadın Örgütü Genel Başkanı Esen Yalın Aktoprak, ilçe kadın örgütü başkan ve üyeleri ile partili kadınlar katıldı.

Kıbrıs Türk toplumunun ilk anestezi uzmanı, sanat alanında, sporda, Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinde yer alan kadınlarından biri Dr. Ayten Berkalp, ilk kadın hekim Dr. Aydın Sennaroğlu, DAÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda DAÜ KAEM Kadın Araştırmaları Eğitim Merkezi Başkanı Doç. Dr.Süheyla Üçışık Erbilen, gazetecilik okulundan mezun ilk kadın gazeteci Perihan Aziz ile Tarım ve Hayvancılık alanında 26 yıldır çalışan kadınlardan Zühal Zekai Ereş’in katılımı ile gerçekleşen söyleşide; “Kıbrıs Türk Kadının modern çizgisi, var oluş mücadelesinde göstermiş olduğu azmin” altı çizildi. Bugünün kadınlarına mücadeleden vazgeçmeme çağrısı yapıldı.

Söyleşide yer alan kadınlara konuşmalarının ardından plaketler takdim edildi. Söyleşi öncesi konuşmalar da gerçekleşti.

SERDAR DENKTAŞ: “İYİ Kİ VARSINIZ”

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş kürsüde kadınlara seslenerek, “İyi ki varsınız” dedi.

Bu yıl, geçen yıllara nazaran farklı bir konseptte “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü DP’li erkekler olarak kutlayacaklarını dile getiren Denktaş, yalnızca erkeklerin davetli olduğu söyleşi toplantısında “kadınsız bir dünya nasıl olurdu?” konusunu tartışacaklarını kaydetti.

DP'den yapılan açıklamaya göre, bir özeleştiride de bulunan Denktaş, erkeklerin kadınları anlayamadığını, kadını dırdır yapan, içi boş şikâyet eden, yetinmeyi bilmeyenler olarak tanımlayan zihniyetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Serdar Denktaş’ın eşi Müge Denktaş ise, Kıbrıs Türk kadınının medeni dünya ile entegresinde Atatürk inkılâplarının etkisine dikkati çekerek, Kıbrıs Türk kadınının birçok Avrupa ülkesinden daha önce siyasal ve toplumsal hayatta çağdaş dünya ölçütlerinde yerini aldığını kaydetti.

Müge Denktaş sözlerini; “Kadın şefkat, sevgi, vefadır, kadın üretkendir, kadın annedir. Erkek baş ise, kadın onun döneceği yönü tayin eden boyundur” sözleriyle tamamladı.

ÖZCAFER

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ise konuşmasında kadının toplumdaki ve ekonomik bağlamda yeri ile siyasete bakış açısını değerlendirdi.

Aile ve toplum arasında önemli bir köprü görevini üstlenen kadının, siyasette geri planda kalmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Özcafer, “Siyasi Partiler Yasası”nda yapılan değişiklilerle, bundan böyle partilerin kadın aday sayısını çoğaltmak zorunda kalacağını, kadının yüzde 30 oranında listede yer alacağını hatırlatarak, Kıbrıs Türk Kadınına siyasette aktif rol oynama çağrısı yaptı.

AKTOPRAK

DP Kadın Örgütü Genel Başkanı Esen Yalın Aktoprak ise, konuşmasının başında KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf R. Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın sağlık sorunlarına dikkati çekti, geçmiş olsun mesajını iletti.

DP Kadın Örgütü olarak, “Dünya Kadınlar Günü”nde tüm dünya kadınlarını, kadın hakları mücadelesinde aktif olarak yer alanları ve kadın dayanışması içinde olanları selamladıklarını kaydeden Aktoprak, bu yıl gerçekleştirdikleri farkındalık programlarını hatırlattı.

Gerçekleştirdikleri söyleşiye; “Hayata Dokunan Kadınlar” ismini vermeyi neden uygun bulduklarını da açıklayan Aktoprak; “Kıbrıs Türk Halkının içinden çıkan, her biri yaşamın farklı bir alanında hayatımıza etki eden, dokunan, tarihimize tanıklık eden, tarihimizi şekillendiren kadınlar, kadınlarımız. Onlara bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.