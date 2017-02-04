Hayır'cıları silahla tehdit edenler serbest

Düzce'nin Mamure köyünde oturan işsiz S.A. ve arkadaşı lise öğrencisi G.E.'yi, ellerinde tabanca ile 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'demokrasi nöbetlerinin' tutulduğu Anıtpark Meydanı'nda gösteren fotoğraf, dün sabah S.A.'nın Facebook hesabında paylaşılmıştı.

S.A., 'Başkanlık sistemine hayır diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız' notuyla paylaştığı fotoğrafı, kısa süre sonra tepkiler üzerine sayfasından kaldırmıştı.

Tepki çeken fotoğrafın basına yansıması ardından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin Mamure Köyü'nde oturduklarını tespit ettiği S.A. ve G.E., Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada fotoğrafta ellerinde bulunan kurusıkı tabancalara el konuldu.

S.A. ve G.E., emniyetteki ilk ifadelerinde söz konusu fotoğrafı daha önce başka bir yerde çektirdiklerini ve photoshop programında Anıtpark Meydanı fotoğrafı ile birleştirdiklerini ileri sürerken, "Vatanımızı ve milletimizi sevdiğimiz için böyle bir şey yaptık" dedimişti. Geceyi emniyette geçiren şüpheliler, sabah 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla adliyeye sevk edilmişti.