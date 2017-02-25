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  3. Hayko Cepkin'den başkanlık yorumu: "Tüm Türkiye metal dinleyecek"

Hayko Cepkin'den başkanlık yorumu: "Tüm Türkiye metal dinleyecek"

Başkanlık sistemini yaptığı müzik türü üzerinden anlatan Hayko Cepkin, seçilmesi durumunda "Bütün yetkiler bende, bütün Türkiye 'metal' dinleyecek" dedi.

BirGün'den Ece Zereycan'ın programına konuk olan Hayko Cepkin, anayasa referandumunu şu sözlerle özetledi: "Birgün müzisyenler arasında müziğin patronunun seçilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Bana dediler ki seçim yapacağız, her şeyin başına sen geç. Ben çocukluğumdan beri rockçıyım, metalciyim. Yıllardır da pop müziğin baskınlığı nedeniyle ezilmişim. Seçildim, başa geçtim. Ezilmişliğimden kaynaklı da dedim ki bundan sonra pop müzik yayımlanmayacak. Buna hakkım var. Bütün yetkiler bende. Bütün Türkiye metal dinleyecek, bunu kabul eder misiniz? Hayır."

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