Hayvan üreticilerine yönelik sohbet toplantısı Perşembe günü düzenlecek

Hayvan üreticileri ve yetiştiricilerine yönelik bölgesel sohbet toplantısı, Perşembe günü saat 11.30’da Erdemli Köy Kahvesi’nde düzenlenecek.

Veteriner Dairesi açıklamasında, hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve halk sağlığı temini hedefiyle, Avrupa Birliği’nin maddi ve teknik desteğiyle hayata geçirilen “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Projesi” kapsamında üreticilerle bir araya gelineceği ve gelişmeler aktarılarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunulacağı ifade edildi.