“Hayvancı tefecilerin eline düştü”

Özlem Çimendal

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hükümetin vadettiği köklü çözümler için adım atmadığı gibi ülkedeki hayvancılığı da bitirdiğini savunarak, şu an fırtına öncesi sessizlik yaşandığını kaydetti.

“5 bin hayvancıyla birlikte 50 binin ekmeğiyle oynanıyor”

KKTC’de 5 bin hayvancının aileleri ve sektörden ekmek yiyenlerle birlikte 50 bini bulduğuna dikkat çeken Naimoğulları, “İşi sadece zam yapmak olan hükümet bu 50 bin kişiyi aç bırakacak. Her gün yeni bir zamla gözümüzü açıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hayvancının elektrikleri kesik, evlerine ekmek götüremiyor”

Özellikle Karpaz bölgesinde hayvancıların çok zor durumda olduğuna işaret eden Naimoğulları, “Hayvancılıkla uğraşan insanların evinde elektrik yok. Bu insanlar elektriklerini bile ödeyecek durumda değil. Sosyal yatırımlarını nasıl ödesinler. Evlerine ekmek götürecek durumda değiller. Hayvancıların birçoğu artık hayvanlarını satma ve hayvancılıktan vazgeçme durumuna geldi” dedi.

“Yeme %30, elektriğe %40 ve daha birçok zam”

Hükümetin art arda yaptığı zamlara devam etmesi halinde ülkede hayvancılıkla uğraşan kimsenin kalmayacağına dikkat çeken Naimoğulları, “Şu anda yeme yüzde 30 zam yapıldı. Elektrik, mazot, akaryakıt ve suya zam yapıldı. Bu kadar zammın yapıldığı bir ülkede geçim kaynağı hayvancılık olan insanlar sadece sütünü ya da etini satarak bu sektörde maalesef tutunamıyor. Girdiler ve maliyet kazancı karşılamıyor” ifadelerini kullandı.

“Süt fiyatları 2 yıldır değişmiyor”

Süt fiyatlarının 2 yıldır değişmediğinin, hayvan fiyatlarının da Güney’den gelen kaçak etlerin durdurulamaması nedeniyle pahalı olarak algılandığının da altını çizen Naimoğulları, “Devlet desteklerini gününde ödemiyor hayvancıya, diğer yandan da sürekli zam yapıyorlar. Peki bu insanlar bu şartlar altında evlerine nasıl ekmek götürsünler” diye sordu.

“Hükümetlerle sayısız görüşme yaptık hiçbir atılım yok”

Şimdiye kadar hükümetlerle sayısız görüşmeler yaptıklarından ancak ülkedeki hayvancının sürekli belinin bükülmesinin önüne geçilemediğinden söz eden Naimoğulları, “Hükümetlerle sürekli görüşmeler yapıyoruz ve bir açılım bekliyoruz ancak atılan bir adım yok. Dün itibari ile Bakanlar Kurulu’ndan hayvancılar için gerekli açılımlar yapılacak ve adımlar atılacaktı ancak dün de hiçbir şey yapılmadı” şeklinde konuştu.

“Son 1 aydır yağmur yok bütün Mesarya kurudu”

Kuraklığın ve bu yıl yağmur yağmamasının da hayvancıyı zora soktuğunu dile getiren Naimoğulları, “Son 1 aydır yağmur yağmıyor. Şu anda orta Mesarya, Güney ve Doğu Mesarya’daki otlar kurumaya başladı. Hayvancı hayvanlarına yedirecek yem, ot bulamamaktadır” dedi.

“Dövizin yükselişi bahane edilerek zam üstüne zam yapılıyor”

Dövizin yükselişinin bahane edilerek her şeye zam yapıldığına vurgu yapan Naimoğulları, özellikle ardı sıra yapılan zamlardan en çok üreticinin etkilendiğine değinerek “hayvancılığın” gözden çıkarıldığını belirtti. Naimoğluları şöyle konuştu: “Bu sektör artık gözden çıkarıldı, bizim bu hükümetten artık hiçbir beklentimiz kalmamıştır. İki ay önce eylem yaptık ve birtakım iyileştirmeler için girişimler başlatıldı ancak dövizin yükselmesiyle birlikte her şey silbaştan eskisinden daha kötü bir hale döndü. Eylemlerle almış olduğumuz haklarımız da böylelikle ortadan kalkmış oldu ve hiçbir anlamı kalmadı” şeklinde konuştu.

“Birkaç gün içerisinde ciddi tepkiler yolda”

Birkaç gün içerisinde hayvancıların kanadından ciddi tepkilerin yolda olduğuna vurgu yapan Naimoğulları, “Birkaç gün içinde ciddi tepkilerle yine haklarımızın peşine düşeceğiz. Mücadele vermediğimiz her gün biraz daha geriye gitmekteyiz. Ciddi anlamda yine tepkiler başlayacak. Ne olacağımız belli değil, insanlar ciddi anlamda zor durumda” ifadelerini kullandı.

“Gerekli adımlar atılsa bile kurtulacak olan hayvancı çok az”

Yaz dönemi geldiğinde ihtiyaçların ve sorunların daha da artacağına işaret eden Naimoğulları, “Şu anda gerçek anlamda ciddi sıkıntı yaşamaktadır hayvancı. Şimdi hayvancıya gerekli yardımlara başlansa bile, kurtulacak olan hayvancı çok azdır. Sadece kırsalda yaşayan köylü, hayvancı değil, asgari ücretliler de açtır. Bu insanların üretim yapmalarını istiyorlarsa gerekenleri yapmak durumundadırlar” diye konuştu.

“Maliye ve Tarım Bakanları korkak davranıyor”

Hükümetin sürekli bütçenin yetersizliğinden bahsederek, Tarım ve Maliye Bakanlarının korkak davranarak, hayvancıyı çıkmaza soktuğuna da vurgu yapan Naimoğulları, “İleriki günler çok acımasız geçecektir. İnsanlar derin bir sessizlikle baş başa ancak bu sessizliğin ardında ciddi bir patlama olacak. Siyasiler, köylerden bir haber. Hadi gözleri kör biliyoruz ama kulakları da mı sağırdır. Bundan sonraki süreçte ip inceldiği yerden kopacak” şeklinde konuştu.

“1 artan döviz hayvancıya 3 yansıyor”

Eylemlerden sonra alınan ufak tefek önlemlerin de hayvancının ayakta kalabilmesi için yeterli olmadığını anlatan Naimoğulları, üretimde her şeyin dövize endeksli olduğunu ifade etti. Naimoğulları, “Her şey dövize endeksli olduğu sürece, bir artan döviz bize üç yansımaktadır. Sadece dövizin artışı değil, hayvancı tüccarın insafına kaldı bu ülke. Hükümet de zamları otomatiğe bağladı, bu sektörü bitirdi” ifadelerini kullandı.

“Fiyat İstikrar Fonu’ndaki 900 milyon, bütçe açığını kapamak için kullanıldı”

Hükümetin hayvancıya katkı sağlamak için kullanması gereken Fiyat İstikrar Fonu’nda toplanan 900 milyon TL’yi hayvancıya destek olarak değil, bütçe açığını kapamak için kullandığını iddia eden Naimoğulları, “Fiyat İstikrar Fonu’nun gayesi üretime hayvancıya ve üreticiye katkı sağlamasıdır. Ancak bu toplanan paralar bütçe açığını kapamak için kullanılıyor. Bu fon kullanılarak, döviz kuru sabitlenmeliydi ama bunlar yapılmıyor. KDV’nin kaldırılması vergilerin azaltılması ve insanlara destek olunması için kullanılması gereken bu fon amacının çok dışında kullanılmaktadır. Bugün öyle bir duruma geldik ki herkes birbirini kandırma derdinde” dedi.

“Hayvancı tefecilerin eline düştü”

Hayvancıların bankalara, piyasaya borçlu olduğunu birçoğunun tefecinin eline düştüğünü anlatan Naimoğulları, “Tefeciler artık mallarına da el koyacak ancak hükümet kulaklarını tıkmaya ve bahanelere sığınmaya ve çözümsüzlüğe oynamaya devam ediyor. Bunun bu şekilde devam etmesi imkansız hale gelmiştir, çok ciddi tepkilere hazırlıklı olsunlar” şeklinde konuştu.