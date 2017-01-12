Hayvancılar Birliği SÜTEK’in 40. kuruluş yıldönümünü kutladı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Süt Endüstrisi Kurumu’nun (SÜTEK) 40. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, 12 Ocak 1977’de köylünün, hayvancının sütünün pazarlanabilmesi için denge unsuru olarak kurulan SÜTEK’in, üretilen sütü 40 yıldır köylünün ve hayvancının ayağına kadar gidip topladığını, kalite kontrollerini yaparak tüketiciye en iyi şekilde, sağlıklı sütü sunabilmek için her türlü görevi eksiksizce yaptığını kaydetti.

Kurumun yaşatılabilmesi için hayvancıların her türlü özveriyi gösterdiğini dile getiren Naimoğulları, SÜTEK’in hayvancı için önemine değinerek, dönem dönem bazı sıkıntılar olsa da hayvancının sütünü toplayan, pazarlayan, parasını toplayan ve her türlü kalite kontrollerini yapan kurumun, hayvancılık sektörü var olduğu sürece yaşayıp yaşatılacağını vurguladı.

Naimoğulları, “Bizler bu kuruma her türlü desteği vermeye ve sahip çıkmaya devam edecegiz. SÜTEK in 40’ncı kuruluş yılı kutlu olsun” ifadelerini kulandı.