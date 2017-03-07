Hazine-Sen Kadınlar Günü etkinliği düzenleyecek

Hazine Çalışanları Sendikası (HAZİNE-SEN), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlik düzenleyecek.

Hazine-Sen’den açıklamaya göre, yarın saat 14:00’te Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak etkinlikte, Diyetisyen Orhan Özdengiz ve Uzman Estetisyen Sezin Remzi, “Sağlıklı Beslenme ve Günlük Cilt Bakımı” konusunda sunum yapacak.

Başta üyeleri olmak üzere, anne, işçi, emekçi, tüm kadınların, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Sendika, kadınlara bugünün dünyasında hak ettiği, daha demokratik ve huzurlu yarınlar diledi.