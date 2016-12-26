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HDP vekili Aysel Tuğluk gözaltına alındı

HDP vekili Aysel Tuğluk gözaltına alındı

HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

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HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Halkların Demokratik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Tuğluk'un Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

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