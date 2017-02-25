Hedef Akacan’dı

Girne’de iş insanı Bulut Akancan, dün öğleden sonra bıçaklı saldırıya uğradı.

Bulut Akacan, yakın korumalarının olaya müdahalesi ile saldırı girişiminden yara almadan kurtulurken, yakın koruması Özer Ustaoğlu ile Hulusi Kalkan yaralandı.

Baldırından ve göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan Özer Ustaoğlu, Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hulusi Kalkan’ın tedavisine Girne Akçiçek Hastanesi’nde devam edildiği açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada Ustaoğlu’nun hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

“Kiralık katil” iddiası

Bıçaklı saldırı olayının ardından Havadis’e açıklamada bulunan Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan, olayın esas failinin arazi ortakları olduğunu öne sürdü.

Mehmet Akacan, saldırıyı gerçekleştirenin ise sadece bu saldırı için para ile tutulmuş bir kimse olduğunu iddia etti.

Akacan: Saldırıyı ortağımız yaptırdı

İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan, bıçaklı saldırının gerçekleştirildiği arazinin yüzde 50 hissesinin Bulut Akacan’a ait olduğunu belirterek, arazi sınırındaki çökme nedeni ile taş duvar ördürttüklerini, arazi ortaklarının ise bunu engellemek için bu saldırıyı planladığını öne sürdü.

Mehmet Akacan, şunları söyledi: “Saldırıyı gerçekleştiren kişi kiralık ancak azmettiren oğlumun arazi ortağıdır. Bulut Akacan’ın evinin yakınındaki 12 dönümlük arazinin yüzde 50 ortağı olan iş insanı, çalışanlarını araziye gönderdi ve sırf bıçaklı saldırıyı düzenlemesi için para ile tuttuğu kişi oğluma bıçak ile saldırdı. Bulut Akacan saldırıdan yara almadan kurtulurken biri ağır yaralı olmak üzere iki işçimiz yaralandı. Arazinin sınırında çökme olduğu için Bulut Akacan, taş duvar ördürüyordu, ortağı bu çalışmayı engellemek adına bu saldırıyı yaptırdı. Olay sırasında kendisi de arabası ile arazinin önünden bir iki kez geçti.”

Mehmet Akacan, olayla ilgili polisin soruşturma başlattığını, kendilerinin de gerekli ifadeleri polise verdiklerini kaydetti.