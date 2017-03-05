Hem alkollü hem süratli

Duygu Alan

Alkol yine şişede durduğu gibi durmadı. Alkollü bir şekilde trafiğe çıkan 20 yaşındaki sürücü, bir de sürat yapınca anayolda adeta dehşet saçtı.

Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda dün sabah saat 02.05 sıralarında çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde HN 446 plakalı salon aracı süratli ve 96 mlg. alkollü içki tesiri altında Lefkoşa istikametine doğru kullanan 20 yaşındaki Muhammed Metin Bektaş, seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Halson benzin istasyonuna yaklaştığında dikkatsizliği sonucu, o esnada önünde aynı şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyredip kendisine selektör yapıldığı için sol şeride geçmeye çalışan 26 yaşındaki Emine Dibi yönetimindeki NF 323 plakalı salon aracın sağ arka kısmına aracının ön kısmı ile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile NF 323 plakalı araç yolun solundan yoldan çıkarak boş alan içerisinde bir takla attıktan sonra ön kısmı kuzey istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durdu.

Alkollü sürücü hızını alamadı

Muhammed Metin Bektaş, yönetimindeki HN 446 plakalı araç ile çarpmaya müteakip kontrolsüz bir şekilde yoluna devam etti.

Önce yolu gidiş ve geliş olarak ikiye ayıran oto korkuluklara aracının sağ yan kısmı ile sürter bir şekilde çarpıp, yolunda devam ederek yolun solundan yoldan çıkarak aracın sol yan kısmı ile akasya ağacına çarptı. Ağaç yerinden söküldü.

Araç, yine duramayarak aracın sol arka kısmı ile tel örgülere çarpıp sol yan kısmı üzerine devrildi.

Emine Dibi hafif yaralandı

Kaza sonucu hafif bir şekilde NF 323 plakalı araç sürücüsü Emine Dibi kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servis’te yapılan ilk yardım tedavisine müteakip aynı serviste müşahede altına alındı.

Alkollü sürücü tutuklandı

Kazaya neden olan HN 446 plakalı araç sürücüsü Muhammed Metin Bektaş tutuklanarak merkez karakolu hücrelerine yerleştirildi.