Hem araç hem ev hasar gördü

Nadire Bahadi

Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde dikkatsizlik yine kazaya neden oldu. 50 yaşındaki Veli Hasoğlu kullandığı LM 183 plakalı aracın kontrolünü kaybedince yoldan çıkarak bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta ve evin duvarında hasar meydana geldi.

Aşırı süratli olduğu tespit edildi

Polisten edinilen bilgiye göre dün sabah saat 10:20 sıralarında meydana gelen kaza, Lefkoşa sakini Veli Hasoğlu’nun Kızılbaş çemberinden dikkatsizce Şehit Ertuğrul Arif Sokak’a döndüğü sırada aşırı sürat nedeni ile meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yoldan çıkıp kayarak yol kenarındaki evin duvarına çarptıktan sonra durabildi.