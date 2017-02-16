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Hem çevre kirliliği hem de sağlık riski var

Hem çevre kirliliği hem de sağlık riski var

Hamitköy'de uzun süredir araziye akıtılan lağım suları bölge halkını bezdirdi.

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Gündem Kıbrıs Özel - Okur İhbarı

Hamitköy'de vatandaşların şikayetleri üzerine bir çevre kirliliği ve duyarsız ortaya çıktı.

Hamitköy Çukur Sokak'ta bulunan boş bir araziye lağım suları akıtılıyor. Bölge halkı tarafından isyan noktasında gelen durum karşısında yetkililerden gerekli uygulamaların yapılmaması vatandaşları bezdirdi. Pis lağım sularının nereden aktığını kendilerinin de bilmediğini söyleyen bölge halkı söz konusu durumun hem çevre kirliliği yarattığını hem de sağlığı tehdit ettiğini söylediler. Şikayetlerini yetkili makamlara da bildirdiklerini dile getiren vatandaşlar lağım suları için ihaleye çıkılmasına karşın henüz daha faaliyet geçilmemesinden yakınıyor. Pis lağım sularının çevre kirliği yaratması bir yana bölgede küçük çocukların da olduğundan dolayı çocukların sağlıklarının etkilenmesinden de korkuluyor. Bölge halkı bir an önce bu duruma müdahale edilmesini bekliyor.

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