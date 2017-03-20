‘Hem yerli ürün ve üreticiye destek, hem de etkin tanıtım’

“Üreticiden Tüketiciye Kıbrıs Pazarı” sloganıyla ülkemizin en büyük ürün pazarı olarak yaşama geçirilen bandabuliyam.com, online satış sürecinde üreticilerin yüzünü güldürdü.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in teknoloji ve altyapı desteği ile oluşturulan üretim odaklı sosyal sorumluluk projesi bandabuliyam.com, artık nesdersan.com üzerinden online satış yapıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış ve nesdersan.com platformu Direktörü Özal Zaifoğlu bu önemli işbirliği nedeniyle bir araya geldi, üreticilerle buluştu.

“Yerli üreticimizi ve ürünlerimizi desteklemek adına iki platform önemli bir işbirliği süreci başlattı” diyen Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış, hedeflerinin, yurdun dört bir yanındaki üretimi tanıtmak olduğunu söyledi.

Ayhan Barış şöyle konuştu:

“Sosyal sorumluluk projemiz bandabuliyam, üretim odağında yerli ürün ve üreticiye destek verirken, ülkemizin etkin tanıtımında da rol oynuyor. Ülkenin turizm, kültür ve tarihi değerleri yanında üretimine de sahip çıkarak, geniş kitlelere yaymayı hedefleyen projemiz, nesdersan.com ile yapılan işbirliği ile birlikte online satışlara da başlamıştır. İnanıyoruz ki, bu işbirliği sonucu özellikle kırsal kesimdeki üreticiler ekonomiye çok daha fazla dahil olma fırsatı bulacaktır.”

Nesdersan platformu Direktörü Özal Zaifoğlu da, çok önemli bir sosyal sorumluluk projesini kendi platformlarına dahil etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Özal Zaifoğlu şöyle devam etti:

"Turkcell’in bandabuliyam.com projesini nesdersan.com üzerine entegre ederek online satış yapılmasını sağladık. Yaptığımız projeye inanıyoruz. Hem yerli ürünlerin desteklenmesi ve tüketicilerle buluşması hem de ülkenin tanıtımı açısından çok önemli bir sonuç. Bu işbirliği, yerli halkımız veya yabancı turistler için de pek çok ürüne erişim anlamında kolaylık sağlayacaktır. Ülkemize gelen yabancı turistlerin, gerek kendilerine gerekse hediye anlamında Kıbrıs’ı da anlatacak ürünlere ihtiyaçları oluyor. Artık herkes platform üzerinden bizlere ulaşabilecek ve dilediğini satın alabilecektir."



Üreticilerin buluşma noktası

Bandabuliyam’ın 6 kategorideki ürün satışı artık nesdersan.com üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor.

Online satış yaparak kargo ile müşteriye hizmet götüren Kuzey Kıbrıs’ın platformu nesdersan.com, bu işbirliği ile ülkemize özgü pek çok ürünü tüketicilerin ayağına taşıyor.

Bandabuliyam ve Nesdersan işbirliği sonucu yeniden yapılandırılan platform içerisinde El Yapımı Takılar, Hasırlar, Ahşap Oyma İşleri, El İşleri, Ev Yapımı Tatlılar ve Macunlar tüketicilere sunuluyor. Bandabuliyam.com web sitesini tercih edenler, üreticilerle doğrudan iletişime geçerek yine sipariş verebilecek. Online satış seçeneğini kullanmak isteyen tüketiciler ise nesdersan.com sitesine yönlendirilecek.

Müşterilerine kredi kartı ile anında satış hizmeti de veren bandabuliyam.com web sitesi de tümüyle yenilendi.

ÜRETİCİLER NELER SÖYLEDİ?

Hasan Çağıloğlu (Hasder El Sanatları)

“Bandabuliyam.com satışı dışında nesdersan.com üzerinden online satış yapılabilmek bizler için ciddi bir atılım oldu. Siparişlerin online ödeme ile ayağına götürülmesini isteyen kişiler oluyordu ve biz bunu yapamıyorduk. Özel günler ve toplu siparişler için de güzel bir platform oldu. Bizim gibi reklam veya tanıtım imkanı olmayan kuruluşlar için güzel bir uygulama. Bu teslimat bize büyük kolaylık sağlamıştır. Burada çok ciddi bir katkı vardır. Kurumsal anlamda da Turkcell’e ve nesdersan ailesine teşekkür ediyoruz.”

Turgay Çil (Ted El Sanatları)

“Yeni bir oluşum ve benim açımdan ciddi bir tanıtım olacak. Bizim gibi üreticiler için güzel bir adımdır. Her iki taraf için de önemli bir işbirliği olmuştur. 3 yıldır bu işin içerisindeyim atölyemi büyüttüm. Daha geniş kapsamda işler yapacağıma inanıyorum. Bu vesileyle de satışlarımda ilerleme olacağını düşünüyorum.”

Hatice Beşer (Hercem Hurma Evi)

“Kendimizi gösterip halka duyurabilmemiz için bize böyle bir fırsat tanındı. Bu fırsat sayesinde geniş kitlelere sesimizi duyuracağımıza ve güzel tanıtımının olacağına inanıyorum. Hem Turkcell'e hem de nesdersan.com ailesine teşekkür ederim.”

Ayperi Gürdür (Shiffa Home Ticaret)

“Bizim gibi ticaret yapan üreticiler için en büyük sorun, tek başımıza olduğumuz için ciddi bir altyapı desteği ve ihtiyacıdır. Yalnız çalışırken hem ulaşım, erişim hem de tanıtım ve aynı anda satış yapmak çok zor. Şimdi online hizmet verebilme imkanına kavuştuk, bu çok önemli.”