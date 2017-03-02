Her cep telefonunu kullanıcısını izliyor

Tüm haberlerin aynı kaynaktan çıktığı, radyoların bile yurtdışından gelen yayınları saptayamayacağı şekilde üretildiği adeta tek sesli bir George Orwell ütopyası olan Kuzey Kore'nin vatandaşlarını sanal dünyada da yakından takip etmek için yeni teknolojiler üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, Kuzey Kore vatandaşlarının cep telefonlarında yaptıklarını da yakından izliyor.

Araştırma ekibi adına Reuters'a açıklamalarda bulunan Nat Kretchun, Kuzey Kore'nin cep telefonu kullanımına izin vermesinin altında yatan ana nedenlerden birisinin bu amaç olduğunun altını çiziyor. Zira tek parti rejimiyle yönetilen ülke, illegal kullanımın önüne geçmek ve kontrolü elinde tutmak için böyle bir yol izliyor.

Aynı araştırmaya göre, ülkede oldukça yaygın olan Güney Kore ve ABD yapımı dizi ve filmlerin izlenmesinin önüne geçmek için zorunlu bir software güncellemesi yapan Güney Kore, bu program sayesinde kullanıcıların sanal dünyadaki hareketlerini rahatlıkla takip edebiliyor.

Kretchun buna örnek olarak ise Kuzey Kore'nin resmi işletim sistemi Red Star'ı örnek gösteriyor. Zira 1998'de geliştirilen Lİnux çıkışlı Red Star'ın sanal casusluk amacıyla kullanıldığı daha önce defalarca gündeme gelmişti.

Yaklaşık 20 yıl önce hayatımıza giren internet kısa sürede pek çok alışkanlığımızı değiştirdi. Ancak bu durum Kuzey Kore'yi pek de etkilemedi. Zira ülkede yaşayan 25 milyon kişinin internetin ne olduğuna dair fikri bile yok.

Peki Kim Jong Un yönetimindeki ülkede internetin akıbeti ne?

Geniş bant uygulamasına 2010 yılında geçen ülke internet kullanımını sadece ülkedeki yabancılar, uluslararası kuruluşlar ve devlet dairelinin kullanımına sundu.

Bu yıllarda sadece binlerle sınırlı kişi tarafından kullanılan internete giriş yasak olduğu için sansür de bulunmuyordu.

Aynı yıllarda söz konusu serbestlikten dolayı ülkeyi ziyaret eden Çinliler ülkelerinde giremedikleri sosyal medya platformlarında Kuzey Kore'de rahatlıkla girebildiklerini sıkça dile getiriyordu. Ancak bu durum oldukça kısa sürüdü.

Koryolink, Korea Post Telekominikasyon Şirketi, Mısır merkezli Orascom Telekom Medya ve Teknoloji Holding SAE işbirliğinde ülkedeki yabancılar için internet hizmeti sunuyor.

Ancak bu hizmetin bedeli oldukça pahalı. Şirket 50 megabyte internet kullanımı için kullanıcılarından 10 euro talep ediyor.

Son yıllarda internet erişimi ülkenin önce gelen üniversitelerinin kullanımına da açıldı.

Ülkenin dış dünyadan sakladığı şeylerden bir tanesi de internet. Ancak ülkenin bu sırrı geçtiğimiz aylarda yaşana bir hata sonrası deşifre olmuştu.

Ülke dışındaki server'lardan girilemeyen Kuzey Kore siteleri geçtiğimiz aylarda kısa bir süreliğine de olsa dünyanın görüş alanına girmişti.

Bu hata sonrası ülkede hizmet veren sadece 28 web sitesi olduğu ortaya çıkmıştı.

70 yılı aşkın süredir Komünist tek parti rejimi ile yönetilen ülke genellikle dışa kapalı yapısı nedeniyle 'gizemli ülke' olarak da anılıyor.