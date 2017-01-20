Her Daim Dostlar: "Daha güzel bir çevre için sessiz kalmayın, ses siz olun"

Çevre ve kültürel değerlerin korunması ve farkındalık kazanılması için faaliyetler düzenleyen Her Daim Dostlar, pazartesi günü de Karakol İlkokulu öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte okulda çevre etkinliği yapacak.

Her Daim Dostlar’dan yapılan açıklamada, “Geleceğin büyüklerinin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri konusunda bugünün büyüklerine de örnek olmak, dikkatlerini çevre konusuna çekmek amacı ile yapacağımız etkinliklere herkesi davet ediyoruz” denildi.

Açıklamada, “Daha güzel, daha temiz, daha yeşil bir çevre için SESSİZ kalmayın, ses SİZ olun” ifadelerine de yer verildi.