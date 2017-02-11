Her gün 2 kilometre yürü Alzheimer'dan korun

Kayseri Tabip Odasınca Geriatri Merkezi Salonu'nda alzaymır konulu panel düzenlendi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Emel Köseoğlu, burada yaptığı konuşmada, alzaymır hastalığının yaşlılarda görülen bunama (demans) ve unutkanlığın en sık nedeni olduğunu söyledi.

Tek sonucu unutkanlık değil

Alzaymırın 65 yaş üzerindeki kişilerin yaklaşık yüzde 10'unda görüldüğünü belirten Prof. Dr. Köseoğlu, "Alzaymır hastalığında unutkanlık dışında ayrıca karar vermede zorlanma, konuşurken kelime bulamama, hesap yapamama, kişileri tanıyamama, içe kapanma, sosyal olarak kabul edilemez davranışlar, hırçınlık gibi şikayetler gözlenir. İlerleyen dönemlerde hasta hiçbir iş yapamayıp, tamamen başkalarına bağımlı hale gelir" dedi.

Yeni şeyler öğrenmeye devam edin

Prof. Dr. Köseoğlu, bu hastalıkta erken tanının, uygun tedavinin başlanması ve daha etkili olması açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Artan yaşam süresi ile toplumsal sağlık sorunu haline gelen bu hastalıktan korunma yöntemleri arasında dahili, özellikle damarsal hastalıkları kontrol altına almak, sigara içmemek, düzenli uyku, sosyal ilişkileri korumak, stresi kontrol etmek, sağlıklı beslenme ile bedensel ve zihinsel egzersiz bulunmaktadır. Günde 1,5-2 kilometre, haftada 10-15 kilometre, toplam 3 saat süren nefesi hafif daraltan şekilde yapılan yürüyüş hastalık riskini yarı yarıya azaltır. Yaşam boyu yeni şeyler öğrenmeye devam etmek de korunmada çok önemlidir. Beslenmede sebze ve meyveden zengin Akdeniz diyetine yönelinmelidir fakat bu arada hayvansal gıdalarda bulunan, hafıza ve diğer nörolojik fonksiyonlar için çok önemli olan B 12 vitamininin düşmemesine dikkat edilmelidir. Ayrıca yaşlılarda midede emilim bozukluğuna bağlı bu vitaminin sıklıkla düşebildiği akılda tutulmalı, vitamin yetersizliği durumunda kas içi enjeksiyonlarla takviye yoluna gidilmelidir."