“Her Kadına Bir Harf Ol Projesi” başladı

Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği (GEKAD), “Her Kadına Bir Harf Ol Projesi”ni, düzenlediği “Kitap Günü” adlı etkinlikle başlattı.

GEKAD Genel Başkanı Hatiç Kürşad tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Saydam Berberoğlu Kırtasiye, Deniz Plaza ve Rüstem Kitabevi’nin katkılarıyla gerçekleşen “Kitap Günü”ne kitapseverler ilgi gösterdi. Kıbrıslı Yazar Dr. Filiz Besim’in sunumu ve imzalı kitapları beğeni toplayan etkinlikte konuşan Dr. Besim, “Her Kadına Bir Harf Ol Projesi”nin anlamlı ve gerekli bir proje olduğunu ve GEKAD’ın oluşumunun ülkeye zenginlik kattığını söyledi.

Etkinlikte Suriyeli Dil Bilimci Profesör Thana Hmidani de, “Kıbrıs’ta Yabancı Dil Öğreniminin Önemi” konulu söyleşi verdi.

GEKAD Genel Başkanı Hatiç Kürşad etkinlikte yaptığı konuşmada, projenin uzun soluklu bir proje olduğunu ve daha yolun başında olduklarını belirtti.

Derneğin, okuma-yazma bilmeyen kadınlara yönelik kurslar açacağını, bunun yanında yabancı dil kursları da düzenleyeceğini söyleyen Kürşad; İlkokul, ortaokul veya lise eğitimini tamamlayamamış kadınlara, eğitimlerini tamamlayabilmeleri için destek verileceğini kaydetti.