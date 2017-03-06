Her şey ateş pahası

Özlem Çimendal

Pazar günleri Lefkoşa Otobüs Terminal alanında kurulan Açık Pazar’ı fiyatları nedeniyle tercih eden vatandaş bu hafta da fiyatların pahalılığından dolayı çoğu ürüne bakmakla yetindi.

“Meyve yiyemez olduk”

Hava şartlarından dolayı oldukça pahalı seyreden ülke tarım ürünlerinde havaların düzelmesine karşın bu hafta beklenen ucuzluk yine tezgahlara yansımadı. “Meyve bile yiyemez olduk” diyen vatandaş, sofraların temel tüketim maddelerinden olan ve ucuzlaması dört gözle beklenen domatesten yana da mutlu değil. Her mutfağın olmazsa olmazı domates bu hafta da çok büyük indirime geçmeyerek 3 kilosu 10 TL’den alıcı buldu. İnsan ihtiyacının ayrılmaz bir parçası olan meyve çeşitlerinin 8 TL ile 6 TL arasında değişen fiyatlarına ise vatandaş isyan etti.

Çilek 20 TL ile rekor kırdı, sebzeler cep yaktı

Sebzelerin kralı bu hafta 8 TL’den alıcı bulan kabak ve 20 TL ile tezgahları zorlayan çilek ile yine kilosu 8 TL’den satılan kavun tam anlamıyla vatandaşın cebini yaktı. Sebzelerden bezelye ve yeşil biber kilosu 15 TL ile tezgahlardaki yerini alırken, vatandaş ise sadece bakmakla yetindi.