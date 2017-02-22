Her şeyi de devletten beklememek lazımmış(!)

Mağusa Lefkoşa eski anayolunda devlet yol güvenliğini sağlamak adına hala gereken adımları atmadı.

Geçtiğimiz yıl 7 Mart’ta iki buçuk yaşındaki Doğa Çiçek’in ölümüyle neticelenen trafik kazası sonrasında “ölüm yolu” olarak nitelendirilen yolda güvenliğin sağlanması için devlet kılını kıpırdatmayınca vatandaş kendince tedbir aldı.

Duyarlı vatandaşlar, “Başka Doğalar ölmesin” diye Mağusa Lefkoşa eski anayolunda Berkel Mobilya önüne ışıklı uyarı koydu.

Doğa’nın acısı hala taze

Mağusa Lefkoşa eski anayolu üzerinde Güvercinlik kavşağı yakınlarında bulunan Berkel Mobilya önünde 7 Mart 2016 tarihinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 2.5 yaşındaki Doğa Çiçek’in babası Cem Çiçek, evladına mezar olan yolda halen daha güvenlik önlemlerinin alınmamasını eleştirdi. Cem Çiçek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yolda tedbir alan vatandaşa teşekkür etti ve şunları söyledi: “Sitemize dönen yol – Oğlumuzu bizden alan kavşak ama maalesef 1 yıl oldu, çivi çakılmadı! Herhangi bir yol düzenlemesi yok. Düzenlemeyi geçtim tabela bile koyulmadı, yol çizgileri çizilmedi! Artık vatandaş kendi kontrolünü eline alıyor ve gerekli düzenlemeleri yapıyor. Işıklı uyarıcılar için sevgili komşumuz, arkadaşımız Muhit Bilgehan’a teşekkür ederiz…”