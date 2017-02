Her siren bir çığlık

Devrim Demir

Yollarda hiçbir ışık onları durduramıyor, çünkü onların tek hedefleri yaşam ışığı. “112” Acil servis onlar hayatlarını hayat kurtararak kazananlar.

“Bu mesleğin en güzel yanı hayat kurtarmak” diyen “112” Acil Servis çalışanları her çağrıyı bir hayat olarak kabul ediyor.

Onlar için en çileli dakikalar trafikte başlıyor, dolu olan şeritler bir anonsta boşalsa da, son ana kadar önde olan araçlar ambulansa yol vermek için düşünüyor.

Sireni duyup yol vermeyenler, hem ambulans şoförünün hem de hastanın hayatını tehlikeye atıyor.

Dünyada “sarı yelekli, mavi ışıklı melekler” diye nitelendirilerek değim yerindeyse el üzerinde tutulan “112 Acil Servis” çalışanları, ülkemizde henüz “112 Acil Servis” Yasası olmadığından el üzerinde tutulmak bir yana dursun tacize bile uğruyor.

KKTC genelinde 16 istasyondan, 33 ambulans ile acil sağlık hizmeti veren 200 “112 Acil Servis” personeli, bazı kendini bilmez kişiler tarafından birtakım çirkinliklere maruz kalmalarına rağmen, “Önce insan, önce sağlık” diyor.

Havadis, “112” Acil Servis çağrı merkezi ve ambulansları ile 24 saat geçirdi, yaşadıkları zorlukları onlarla yaşadı ve okuyuculara aktardı.

112’de herkes hareket halinde

Sabah saat 08.00’de göreve başlayan ilk vardiya, güne susmayan telefon çağrıları ile başlayıp tüm gün boyunca hareket halinde. Telefonlar sürekli çalar vaziyette ve herkes iletişim halinde. “112” de personel eksikliği, çalışanları oldukça yıpratıyor.

“112” de çalışan tüm paramedikler kadrosuz üstelik gece nöbetinde sadece iki paramedik hizmet veriyor.

Vakaya giderken tek hemşire ile gidiliyor bu çalışanlar açısından hem tehlike arz ediyor hem de sıkıntı.

“İçimize atıyoruz, her can bir mutluluk”

Ekip halinde çalışan “112” paramedikler, tüm olumsuzluklara rağmen gülmeyi seviyorlar. Özellikle kurtardıkları her can onlar için bir mutluluk. Aldığı her ihbarı değerlendiren 112’i verilen adrese 5 dakika en fazla 10 dakika içinde vakaya yetişen ambulans şoförleri, yolda saniyelerle yarışıyor.

Olaylar karşısında oldukça soğukkanlı olan paramedikler ve ambulans şoförlerinin tek gayesi hastayı kurtarmak.

Olaylar karşısında soğukkanlı olmak zorunda olduklarını ifade eden “112” personeli, “İşimizi yaparken soğukkanlı olmak zorundayız. Onlarla yaşadıklarımızı içimize atıyoruz, tek gayemiz hayat kurtarmak” dedi.

Paramedikler hem telefona bakıyor hem can kurtarıyor

Hastane Öncesi ‘Acil Bakımın’önemli bir parçasını oluşturan, genellikle kritik durumdaki hastaya ya da yaralıya ilk anda müdahale eden profesyonel sağlık teknikerleri paramedikler, hem gelen acil çağrılara bakıyor, hem de can kurtarıyor.

“112” Acil Servis’te 2 vardiya halinde çalışan personel, her gün 24 saat can kurtarmak için yollarda. Günde iki binin üzerinde çağrı alan “112” telefonlarına gelen çağrıların yüzde ellisi boş çıkıyor.

Dakikalar heba ediliyor

“112 Acil Servis” çaldığı her sirende aslında hayatta kalma mücadelesi veren bir insanın çığlığını duyurmaya çağırıyor.

“112 Acil Servis” personeli görevini yapmaya yapıyor da bazı duyarsız vatandaşlar, ambulans sireni ile yankılanan bu çığlıklara ısrarla kulak tıkıyor.

Trafikte öncelikli geçiş hakkına sahip olmasına rağmen, ambulansın önü her zaman açılmıyor.

Zaten ülke genelinde bir “112 Acil Servis” yolu yok bir de duyarsız sürücüler tarafından yapılan gelişi güzel parklar, sireni duymazlıktan gelme, durak olmayan yerlerde durma gibi birçok neden ambulansa zaman kaybı yaşatıyor.

Canı sıkılan “112”yi arıyor

Hayat kurtarmak gibi kutsal bir görevi olan Acil sağlık hizmetleri çalışanları, 112 acil çağrı merkezinin gereksiz yere meşgul edilmesine isyan etti. Dalga geçmek için de arıyorlar, türkü dinletmek için de.

Oysa onların görevi 24 saat boyunca telefonun başında oturup acil sağlık ihtiyacı olanlara yardım eli uzatmak.

Havadis, 112 personeli ile geçirdiği 24 saat içinde “112” Acil telefonunu arayan birçok tacize şahit oldu.

Gözümün üstünde kaş var diye meşgul edene mi üzülürsün, yoksa uyurken gözlerim kapanıyor diye meşgul edene mi? Gecenin bir saatinde jel tırnağımı çıkaramıyorum, doktor var mı diyeni mi?

“Taciz”, “alay etmek”, “adres sormak” ve benzeri hoş olmayan gerekçelerle “112 Acil Servis”e açılan binlerce telefon var.

“Panik yapmayın bize yardımcı olun”

“112 Acil Servis” personeli acil yardım için arayan vatandaşların kendilerine yardımcı olmalarını istedi. “112 Acil Servis”i arayarak yardım isteyen vatandaşları sağduyulu ve daha sakin olmaları gerektiğini ifade eden çalışanlar şunları söyledi: “Biz ekip olarak en kısa zamanda çağrılan her vakaya gitmek için yollarda yarışıyoruz. Trafik yoğunluğu ve bazı sürücülerin ambulansa duyarsızlığı bizim için çok büyük bir sıkıntı ve zaman kaybı. “112”yi arayan vatandaşta sürekli bir panik var böyle olunca biz de telefonda sakinleşmeleri için soru sormak zorundayız. Ambulansı olay yerine yönlendirirken, tam adres verilmeli, hastanın durumu anlatılmalı ama bu tür sorular karşısında birçok vatandaş bize tepki gösteriyor. Sorularımızın amacı olay yerine ulaşana kadar vatandaştan doğru bilgileri alabilmektir.”

33 Ambulans 200 personel

“112 Acil Servis”in KKTC genelinde 16 istasyonu var. “112 Acil Servis” toplamda 33 ambulansla hizmet veriyor.

Yaşam ile ölüm arasındaki o incecik çizgide toplamda 200 sarı yelekli, mavi ışıklı melek görev alıyor.

Buna göre, Lefkoşa Devlet Hastanesi bünyesindeki “112 Acil Servis”te 10 hemşire, 13 şoför, Girne Akçiçek Hastanesi bünyesindeki “112 Acil Servis”te 18 hemşire, 8 şoför, Mağusa Devlet Hastanesi bünyesindeki “112 Acil Servis”te 7 hemşire, 10 şoför görev alırken “112 Acil Servis”, Cengiz Topel Hastanesi’nde 11 hemşire, 6 şoför, Güzelyurt’ta 5 hemşire, 5 şoför, Akdoğan’da 6 hemşire, 3 şoför, Çamlıbel’de 2 hemşire, 3 şoför, Dipkarpaz’da 3 hemşire, 2 şoför, Erenköy’de 7 hemşire, 5 şoför, Geçitkale’de 2 hemşire, 2 şoför, İskele’de 6 hemşire, 4 şoför, Lapta’da 3 hemşire, 2 şoför, Maraş’ta 3 hemşire, 1 şoför, Mehmetçik’te 6 hemşire, 3 şoför, Tatlısu’da da 2 hemşire, 3 şoför ile hizmet veriyor.