Her yerden uyuşturucu çıktı

Devrim Demir

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri, ihbar üzerine önceki gün Esentepe’de Cenk Erkanat’ın kaldığı eve operasyon düzenledi.

Erkanat’ın evinde 2 gram hintkeneviri, uyuşturucu içeren 2 adet hap, evin bahçesinde ise boyları 15-18 cm olan hintkeneviri bitkisi ele geçirilirken, polis 1 adet uyuşturucu öğütücüsüne el koydu.

Devam eden soruşturmada Erkanat, söz konusu uyuşturucuları 11 Mart tarihinde Sercan Maypa’dan aldığını itiraf etti.

Aynı gün Esentepe’de NT 903 plakalı arabada tespit edilen Maypa’nın üzerinde paketlenmiş 35 gram hintkeneviri, arabada ise 11 adet uyuşturucu hap ve 1 adet terazi ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Alper Baran Tutucu ise Tatlısu’da tespit edilerek yakalandı.

Tutucu’nun üzerinde yapılan aramada ise 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlı Erkanat ve Maypa gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ederken, her üç zanlı da tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın yeni başladığına dikkati çekerek zanlıların 2’şer gün poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Sevinç: Operasyon geç saatlere kadar sürdü

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Sevinç, zanlı Cenk Erkanat, Sercan Maypa ve Alper Baran Tutucu’nun kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ve hap “verme”, “alma” ve “tasarrufu” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mehmet Sevinç, operasyonun Esentepe’de önceki gün saat 11.50-13.00 saatleri arasında gerçekleştiğini söyledi.

Sevinç, zanlı Erkanat’ın tasarrufunda 1 gram hintkeneviri, boyları 15-18 cm olan hintkeneviri bitkileri, 2 adet uyuşturucu hap ve b1 adet öğütücü bulduklarını kaydetti.

Esentepe’de aynı gün zanlı Maypa’nın aracında yakalandığını üzerinde ve aracında ise 35 gram hintkeneviri, 1 adet hassas terazi ve 11 adet uyuşturucu hap ele geçirdiklerini kaydeden polis, Erkanat ve Maypa’nın gönüllü ifade verdiklerini kaydetti.

Sevinç, yapılan soruşturmada aynı gün olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Alper Baran Tutucunun’da yakalandığını ve üzerinde 1 adet uyuşturucu hap bulunduğunu vurguladı.

Soruşturmanın öğle saatlerinde başlayıp gece geç saatlere kadar devam ettiğine vurgu yapan Sevinç, bulunan uyuşturucu miktarına dikkati çekti. Soruşturmanın devam ettiğini ve kayıp olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin olduğunu belirten Sevinç, zanlıların bu aşamada 2’şer gün daha tutuklu kalmaları talebinde bulundu.