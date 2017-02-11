'Hi' diye girip 'Bye' diye kaçıyorlar

Haluk Doğandor



Gezi için güneyden Kuzeye gelen turistlerin ekonomik değer taşımadığını söyleyen esnaf önlem alınmasını istedi



Lefkoşa’nın tarihi mekanlarından biri olan Büyük Han yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olurken, esnaf yeterli satış yapamamaktan şikayetçi. Ülkeye Güneyden günübirlik gelen turistlerin ekonomik bir değeri olmadığını söyleyen Büyükhan esnafı, bu konuda iyileştirici çalışmalar yapılmasını istiyor.



Zehra Cengiz: Büyükhan’da oldukça kalabalık bir ziyaret var ancak bizim dükkanların içine uğramıyor bu kalabalık. Bu kalabalık aslında kuru kalabalık. Bir taraftan da “Hi” diye girip diğer taraftan da “Bye” diye çıkan turist grupları var, bunun da bize pek bir faydaları yok. Eğer bir ülke bağımsız bir ülkeyse o zaman turizmden söz edebiliriz. Bunun da birincil kıstası kendi milli havayollarının olması ve direkt uçuşların gerçekleşmesidir. Bu işte bir zinciri yaratacak ve turizmi tetikleyecektir. Ekonomi de gerçek anlamda güçlenecektir ama ne yazık ki bizim bir havayolumuz dahi yok. Güneydeki acenteler doğal olarak önce kendi ülkelerini gezdiriyor ve en son olarak ta kuzeye geçiyorlar.



Oya Özimer: Alıştık artık, ne yazık ki bu sezonda günübirlik gelen turistler herhangi bir alışveriş yapmıyorlar. Bu durum Mart ayı sonuna kadar devam eder. Alışveriş yapsalar da çok seyrek ve ucuz şeyleri tercih ediyorlar. Öyle ki bu mevsimde bazen hiçbir şey satamadan dükkanı kapattığımız günler oluyor.



Serkan Memiş: Şu mevsimde gelen günübirlik turlar isteneni vermiyor maalesef. Bu sezonda işler düşük, her ne kadar turist kalabalığı olsa da alışveriş yapmadıkları için ekonomik bir değerleri yok. Bu mevsim hep hayal kırıklığı.

