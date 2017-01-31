Hidrokarbon Fonu Yasa Tasarısı görüşmeleri devam ediyor

Rum kesiminde, Hidrokarbon Fonu kurulmasına ilişkin yasa tasarısının görüşülmesi sırasında yeni güçlükler ortaya çıktığı, çünkü Sayıştay’ın, yasa tasarısındaki üç maddeye ilişkin bazı meseleler gündeme getirdiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Sayıştay temsilcisi Akis Hacıyosif, Rum Meclisi Maliye Komitesi’nde yaptığı konuşmada, Hidrokarbon Fonu’nun üç üyeli komitesiyle ilgili olarak, yasa tasarısının 19’uncu maddesine değindi ve komitenin üçüncü üyesinin, belirlendiği üzere iç kontrol denetçisi olamayacağını ve bunun başka bir devlet yetkilisiyle değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Rum Maliye Bakanlığı temsilcisinin de bu tezle hemfikir olduğunu yazan gazete, Hacıyosif’in ayrıca faaliyet giderlerinin belirlenmesini istediğini de kaydetti.

Üçüncü önerinin ise, hidrokarbonlardan elde edilecek gelirlerin yatırım fonunun denetim komitesiyle alakalı olduğunu yazan gazete, Hacıyosif’in, komite üyelerinin atamasının bakanlar kurulu tarafından yapılmaması ve buna kurumsal yönetim kuralları uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin katılmasına işaret ettiğini kaydetti.

Bakanlığın ise buna karşı çıktığını ve bakanlık temsilcisinin, bunun ulusal bir fon olduğunu, dolayısıyla kurumsal yönetim kurallarına tabi olmadığına işaret ettiğini kaydeden gazete, Meclis’in Hukuk Dairesi’nden, üzerinde hem fikir olunan değişiklikler temelinde yasa tasarısında değişiklikler yapmasını isteyeceğini ekledi.

Haravgi ise haberinde, Sayıştay’ın dün Meclis’e, Hidrokarbon Fonu Yasa Tasarısı’yla ilgili olarak yeni yorumlarla gittiğini ve Rum Meclisi Maliye Komitesi’nin de bir kez daha Sayıştay ile Maliye Bakanlığı arasında hakem olmak zorunda kaldığını yazdı.

Gazete, konunun, muhtemelen yeni bir yasa tasarısının sunulacağı 15 gün içerisinde yeniden ele alınmasının beklendiğini ekledi.