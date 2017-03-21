Hindistan'da iki nehir artık insan sayılacak!

Hindistan'da yüksek mahkeme, Hint halkı tarafından kutsal sayılan Ganj ve Yamuna nehirlerinin hukuki olarak "gerçek kişi" statüsünde değerlendirilmesine karar verdi.

BBC'de yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Uttarakhand eyaleti yüksek mahkemesi, Ganj ve Yamuna nehirlerine, "yaşayan gerçek kişi" statüsü verilmesi ve haklarının "yasal vasi" sıfatıyla eyalet yetkilileri tarafından korunması yönünde karar aldı.

AKARSULARI KİRLETMEK İNSANA ZARAR VERMEKLE AYNI

Mahkeme, yeni yasal statüyle akarsuları kirletmenin bir insana zarar vermekle aynı yasal yaptırıma tabi olacağını belirtti.

Her iki nehrin de Hindu inancında "derin bir yeri" olduğu, insanların nehirlerle kolektif olarak "manevi bir bağ" kurdukları vurgulanan mahkeme kararında, "Nehirlerin Hint nüfusunun sağlığı ve gönenci için önemi büyük. Onlar kadim zamanlardan bu yana bize fiziksel ve ruhsal dirlik veren kaynaklar" ifadeleri yer aldı.

GANJ VE YAMUNA HİNDİSTAN'DA KUTSAL

Ganj ve Yamuna nehirleri Hint kültüründe kutsal kabul ediliyor. Halkın büyük bölümü onları tanrıça olarak görüyor. Ancak ülkenin büyük yerleşim merkezlerini kat eden akarsular sanayileşme ve kentleşmenin beraberinde getirdiği kirlilik tehdidiyle karşı karşıya. Yeni statünün nehirlerin muhafazasına ve kirlilikten korunmasına yardımcı olması bekleniyor.

BÖYLE BİR KARAR DAHA ÖNCE YENİ ZELANDA'DA ALINMIŞTI

Daha önce Yeni Zelanda'da Whanganui Nehri, gerçek kişilerin sahip olduğu yasal hakları kazanarak dünyada bu statüye sahip ilk akarsu olmuştu.