Hindistan'da yangın: 3 ölü

Hindistan'da bir havai fişek fabrikasında çıkan yangında üç kişi hayatını kaybetti.

Hindistan basınında çıkan haberlere göre, polis, Tamil Nadu eyaletinin Naranapuram bölgesindeki bir havai fişek fabrikasında çıkan yangında üç işçinin öldüğünü, altı işçinin ağır yaralandığını açıkladı.

Fabrikada mahsur kalan üç kişinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığını belirten polis, yangının fabrikanın üretim departmanında çıktığını ifade etti.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, geçen ay, artan hava kirliliği nedeniyle bir sonraki emre kadar Yeni Delhi ve civarında, hava fişeklerin "taşınması ve satışını" yasaklamıştı.