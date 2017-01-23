Hırsıza ev sahibi dayağı!

H.M.(E-46) adlı bir şahıs önceki gün 23:50 sıralarında, Karaoğlanoğlu'nda Nasuh Buğra Karadağ’a ait ikametgahın kapısını açıp içeriye girmeye çalıştığı sırada Karadağ ile karşılaşıp kaçmaya çalıştı.

Polisin verdiği bilgiye göre, H.M. kendisini takip eden Karadağ'ın eline sopa ile vurarak uzaklaştı. H.M tespit edilerek tutuklandı.

LEFKOŞA VE HASPOLAT’TA HIRSIZLIK

Dün Lefkoşa’da M.M.M.B. (E-22) adlı kişi, bir marketten iki şişe alkollü içkiyi sırt çantasına gizlemek suretiyle ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi.

M.M.M.B tutuklandı.

Bu arada, Lefkoşa’da E.A. (E-47) adlı şahısın bir marketten aldığı bir şişe rakıyı, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi.

E.A da tutuklandı.

Haspolat’ta ise, N.K.(E-21) adlı bir şahısın misafir olarak kaldığı Mohammad Bello Usman'a ait ikametgahtan 2 adet cep telefonu ve sim kartı çaldığı tespit edilerek, tutuklandı.