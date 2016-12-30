Hırsızlık çetesi tutuklu kalacak

Devrim Demir

Girne ve Lapta bölgesinde iki ayda birçok ev soydukları tespit edilen Mehmet Avcı ve Sedat Ersoy aleyhindeki soruşturma devam ederken, suç ortakları Nesrin Bellikli, Mehmet Aslantürk ve Müslüm Yılmaz aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Alınan 8 günlük ek tutukluluk süresinde, zanlı Sedat Ersoy’un evinde gerçekleştirilen aramada çalıntı olduğu tespit edilen bahçede gömülü altın ele geçirildi. Çetenin elemanlarından Sedat Ersoy ve Mehmet Avcı birçok evden elektronik eşya, ziynet eşyası çaldıklarını polise itiraf etti.

Ersoy ve Avcı ek tutukluluk talebiyle, zanlı Bellikli, Aslantürk ve Yılmaz teminat talebiyle dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar Mehmet avcı ve Sedat Ersoy’un işledikleri suçların araştırıldığına devam edildiğini belirterek, 8’er gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.

Mesutoğlu ayrıca zanlı Mehmet Aslantürk’ün davaları görüşülünceye kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine, Nesrin Bellikli ve Müslüm Yılmaz’ın ise yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 10’ar Bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 2’şer kefilin imza edeceği 40’ar bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına emir verdi.

Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiren Müslüm Yılmaz, yargılanıncaya kadar serbest kalırken, teminat şartlarını yerine getirmeyen zanlı Nesrin Bellikli 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderildi.

Bahçede altınlar çıktı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru İbrahim Güleç, Sedat Ersoy ve Mehmet Avcı’nın , “Ev açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru İbrahim Güleç, zanlı Sedat Ersoy ve Mehmet Avcı’nın Ekim-Aralık ayları arasında birçok evi açarak birçok elektronik eşya, televizyon, ziynet eşyaları ve cep telefonu çaldıklarını söyledi.

Güleç, Ersoy ve Avcının çalıntı eşyaları zanlı Mehmet Aslantürk ve Müslüm Yılmaz’a vererek satışının yapıldığını tespit ettiklerini kaydetti.

Yapılan ilk sorgulamada zanlı Sedat Ersoy ve Mehmet Avcı’nın gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini ifade eden polis, mahkeme emri ile zanlı Ersoy’un evinde arama yapıldığını çalıntı olduğuna inanılan laptop, cep telefonu ve bir çok şahsın isminin yazdığı 80 adet ev anahtarlarını bularak emare aldıklarını belirtti.

Güleç, devam eden soruşturmada zanlıların açtıkları başka evler tespit ettiklerini kaydetti.

Zanlı Ersoy’un evinin bahçesinde ise önceki gün arama yapıldığını ifade eden polis memuru, gömülü vaziyette altın kolye, yüzük ve bilezik bulunduğunu söyledi.

Polis soruşturması titizlikle yürütülmekte

Soruşturma memuru, zanlı Sedat Ersoy’un ifadesinin ardından zanlı Mehmet Avcı’nın kız arkadaşı olan ve eşyaların satılmasına yardımcı olduğu tespit edilen Nesrin Bellikli’nin de diğer zanlılarla aynı gün tutuklandığını ifade etti.

Çalıntı olduğu tespit edilen elektronik eşyaların ve birçok ziynet eşyanın bulunarak emare alındığını kaydeden Güleç, zanlıların benzer yöntemle bölgede birçok evi açtıklarını ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğüne vurgu yaptı.

Polis memuru İbrahim Güleç, zanlıların aleyhindeki suçlamaların oldukça ciddi olduğuna dikkati çekerek, birçok kişinin sorgulanacağını ve ifade alınacağını belirterek Ersoy ve Avcı’nın 8 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.