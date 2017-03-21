Hırsızlıkla suçlanıyor

Nadire Bahadi

Ulukışla’da kapalı ve kullanılmayan balık yemi fabrikasına hırsız dadandı. Fabrikaya kasten hasar vererek girip çeşitli eşyalar çaldığı iddia edilen Seyfi Şimşek ise polisin başlattığı soruşturma sonucunda yakalandı. Şimşek dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılarak soruşturma amaçlı aleyhinde 3 gün tutukluluk süresi temin edildi

Ne bulduysa aldı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Ozan Kuşak mahkemede verdiği ifadesinde zanlı Seyfi Şimşek’in faaliyette olmayan balık yemi fabrikasından 3 adet şilte, 1 adet sanayi tipi jeneratör, 1 adet et kıyma makinesi ve 100 metre bakır kablonun çalındığını açıkladı. Kuşak olayın polise bildirilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında zanlı tespit edildiğini ve yapılan aramda jeneratörün tasarrufunda bulunduğunu açıkladı. Kayıp emarelerin olduğuna dikkat çeken Kuşak zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.